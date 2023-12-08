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В Нижнем Новгороде загорелось кафе «Библиотека»

В Нижнем Новгороде сотрудники МЧС России ликвидируют пожар

В Нижнем Новгороде сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в кафе «Библиотека», горит кровля здания. Об этом сообщает МЧС в своем Telegram-канале.

«На месте работают 47 специалистов с применением 15 единиц техники МЧС России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительной информации, площадь пожара составляет 150 квадратных метров.

Пострадавших в результате случившегося нет.

На днях сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать 350 человек во время пожара на вещевом рынке «Садовод» в Москве. Пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь. Общая площадь возгорания составила 350 квадратных метров. Ликвидацией пламени занимались более 150 специалистов и 50 единиц техники, сообщили в МЧС.

До этого столичные спасатели потушили пожар на производстве, огонь охватил 2 тыс. кв. м.

Ранее в МЧС подтвердили, что в Москве загорелось старое здание Электрозавода на Преображенской набережной.

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