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ЛНР предъявит иск Украине за нанесенный региону ущерб

Пасечник анонсировал планы ЛНР выставить Украине иск за нанесенный ВСУ ущерб

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Власти Луганской Народной Республики подсчитывают нанесенный украинскими войсками ущерб, чтобы предъявить иск Киеву. Об этом сообщил на пресс-конференции в рамках Международной выставки-форуме «Россия» глава ЛНР Леонид Пасечник, передает ТАСС.

«На территории Луганской Народной Республики работает соответствующая комиссия, которая ведет учет тех преступлений, которые были совершены <…> в отношении ее жителей», — сказал Пасечник.

Он подчеркнул, что будет выставлен иск, работа в этом направлении уже ведется.

До этого в Крыму арбитражный суд удовлетворил иск к властям Украины о компенсации ₽152,6 млрд ущерба, который причинила водная блокада полуострова. Также в начале декабря стало известно, что Крым может потребовать компенсацию за «скифское золото». По словам председателя государственного совета региона Владимира Константинова, консультации на эту тему пока не проводились, но власти готовы двигаться в этом направлении.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.

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