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В Киеве затопило метро

Klymenko Time: в Киеве затопило метро из-за разгерметизации тоннеля

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Wikimedia Commons/Владимир Песня/РИА «Новости»

В Киеве затапливает метро. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

По предварительной информации, причиной затопления стала разгерметизация тоннеля и вода пошла на рельсы.

Как указали в киевской городской администрации, поезда между станциями Демеевская и Теремки не будут ходить полгода — такой срок закладывается для ремонта тоннеля.

В июне в Киеве из-за грозы с градом возник потоп на улицах и дорогах. Очевидцы также публиковали кадры затопленных магазинов. Как заявлял мэр города Виталий Кличко, сильный ливень затопил участки дорог на улицах Ташкентской, Грузинской, Сергиенко, Драгоманова, Сентябрьской и в районе станции метро «Левобережная».

6 декабря сообщалось, что в центре Одессы обрушился жилой дом.

В конце ноября председатель государственной администрации Полтавской области Филипп Пронин заявлял, что в регионе в связи с непогодой были обесточены 437 населенных пунктов.

Ранее в Раде Украины поддержали увеличение штата антикоррупционного бюро.

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