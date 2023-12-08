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Экс-министр труда призвал ввести в России почасовую оплату

Экс-министр труда Калашников: нужно срочно переходить на почасовую оплату труда

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Depositphotos

В России остается актуальной проблема низкой производительности труда. Решить ее можно только если перейти на почасовую оплату, убежден экс-министр труда, экономист Сергей Калашников. В этом случае нужно быть готовыми к увеличению нагрузки на бюджет, предупредил он в эфире НСН.

Россия – одна из немногих стран, где сохраняется фиксированная повременная зарплата, отметил министр. «Мы должны срочно переходить на почасовую оплату труда, на минимальную стоимость почасовой оплаты труда. Это единственный способ реально поднять производительность труда. Будут хорошо работать, если платить», — подчеркнул он.

При этом он признал, что с принятием таких изменения консолидированный бюджет «затрещит» из-за зарплат бюджетников. Государство не готово к «мощнейшему изменению» оплаты из труда, но при этом по-другому проблему не решить, считает экс-министр.

Также, по его мнению, нужно решать проблему занятости неэффективных сотрудников и людей в профессиях, которые вытесняются с рынка. В качестве примера она привел бухгалтеров, отметив, что сегодня некоторые из них ведут до 40 компаний одновременно, а также водителей, которых могут вытеснить беспилотные авто. Этот вопрос остается открытым, заключил Калашников.

Напомним, глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что производительность труда на предприятиях снижает слишком большое количество охранников и бухгалтеров. Сотрудников служб безопасности он предложил заменить камерами и вывести данные в единый центр наблюдений.

Ранее в Госдуме назвали минимальный размер необходимой россиянам зарплаты, «чтобы жить, а не выживать».

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