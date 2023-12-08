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В России планируют объединить города-герои в «Патриотическое кольцо»

«ПГ»: в Госдуме подготовили проект «Патриотическое кольцо России»

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

В России планируют развивать новый туристический проект «Патриотическое кольцо России», чтобы школьники могли посещать города-герои, места сражений и воинской славы. Его подготовили в Госдуме, сообщает «Парламентская газета».

По данным издания, проект будет объединять места воинской славы и города-герои Великой Отечественной войны в единый маршрут. Автор проекта, член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Волоцков уточнил, что части данного маршрута нужно будет поддерживать, в том числе, развивать в этих городах инфраструктуру, строить гостиницы, решить вопросы транспортной логистики внутри региона и не только.

«Основная задача проекта — сделать так, чтобы каждый российский школьник увидел наши города-герои, города воинской славы, посетил места боевых сражений, мемориалы и музеи, проникся нашей историей и нашим победным духом, который предки передают нам», — заключил Волоцков.

Накануне член комитета Госдумы по туризму Алла Салаева говорила, что в России в 2023 году зафиксировали особый интерес граждан к детскому туризму. По ее словам, аналогов такому буму детского туризма в новейшей истории страны нет.

Ранее россияне рассказали, как оценивают качество услуг в сфере внутреннего туризма.

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