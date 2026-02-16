Экс-главу структуры «Ростелекома» арестовали по подозрению в получении взятки

Солнцевский суд Москвы арестовал бывшего руководителя Центра стратегического строительства ПАО «Ростелеком» Александра Темникова по делу о взятке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

По информации агентства, Темников Александр Михайлович подозревается в получении взятки в особо крупном размере. По делу также арестован глава подрядной организации Андрей Сердюков.

Оба фигуранта находятся в статусе подозреваемых, обвинения им еще не предъявлялись. Сумму вменяемой взятки в суде не уточнили, однако, согласно уголовно-процессуальному законодательству, ее размер превышает один миллион рублей, поскольку речь идет об особо крупном размере.

Согласно материалам статистики МВД РФ, в прошлом году в России выявили рекордное количество преступлений, связанных со взяточничеством — 20 918 преступлений, что на четверть больше, чем в прошлом году. Тогда их было почти 17 тысяч. Из них более 8,5 тысячи связаны с получением взятки, почти девять тысяч — с ее дачей, а 3,6 тысячи — с посредничеством.

