В Европе оценили зависимость Венгрии от российской нефти

CNN: Венгрия усилила свою зависимость от российской нефти
Global Look Press

Венгрия в 2025 году получила 92% сырой нефти из России, тогда как до начала конфликта на Украине в 2022 году Будапешт импортировал из РФ 61% топлива. Об этом пишет CNN со ссылкой на европейский Центр изучения демократии (CSD).

«Несмотря на полный доступ к альтернативным путям поставок, Венгрия усилила свою зависимость от российской нефти, превратив временное исключение из санкций ЕС в постоянную лазейку в санкционном режиме», — говорится в докладе.

Исследователи посчитали, что продолжение закупок российской нефти Венгрией — это «политический выбор, а не коммерческая или логистическая необходимость», так как нефтеперерабатывающие заводы страны «технически способны» перерабатывать нефть из других государств и «делали это в прошлом году без перебоев».

При этом говорится, что российская нефть сейчас значительно дешевле зарубежных аналогов. Так, в период с января 2024 по август 2025 года в среднем топливо из России было на 20% дешевле, чем из других государств. Однако аналитики посчитали, что «эта скидка не привела к снижению цен для венгерских потребителей».

13 февраля министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что власти Украины заблокировали поставки российской нефти через трубопровод «Дружба», чтобы создать проблемы для Будапешта накануне парламентских выборов. Затем Венгрия и Словакия попросили Хорватию разрешить транзит поставленной по морю российской нефти.

Пресс-секретарь Песков согласился со словами Фицо о том, что нефть стала предметом шантажа из-за нежелания Венгрии видеть Украину в составе Евросоюза.

26 января Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 1 января. А к концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

Ранее в США назвали последствия отказа Европы от российского газа.
 
