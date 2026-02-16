Европейцы поприветствовали речь Рубио громкими овациями

Euractiv: призыв Рубио к лидерству на основе христианства был встречен овациями

Речь государственного секретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности, посвященная идее глобального лидерства Запада на основе христианства, была встречена европейцами громкими аплодисментами. Об этом пишет издание Euractiv.

Издание отмечает, что Рубио в своей речи фактически заявил европейцам, что отныне союз с Соединенными Штатами обозначает следование христианской повестке, нацеленной на глобальное лидерство.

До этого газета The Financial Times со ссылкой на европейского министра писала, что Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности протянул Европе руку, вместо того чтобы «тыкать в глаз», но от этого ничего не изменилось. По словам собеседника издания, американский госсекретарь ясно дал понять, что, даже если трансатлантические отношения не будут разорваны, они будут существенно отличаться от того, к чему все привыкли.

Конференция по безопасности проходила в Мюнхене с 13 по 15 февраля.

Ранее Рубио не упоминал Россию в своем выступлении на Мюнхенской конференции, сосредоточившись на трансатлантических отношениях.