Anacondaz выпустили дисс на солиста «Порнофильмов»

Группа Anacondaz в Telegram-канале сообщила о выпуске дисса на солиста «Порнофильмов» Владимира Котлярова (признан в РФ иностранным агентом).

Трек получил название «Я так соскучился», что является отсылкой на одноименную композицию группы «Порнофильмы». В песне артисты Anacondaz используют нецензурную лексику в адрес Котлярова, оскорбляют его и «прожаривают» его позицию.

В новой композиции Anacondaz звучат такие строки, как: «Походу, во многом я сильно свободнее / Даже без смены геопозиции / Ты живешь по повестке, я живу до повестки»; «Самоназвался святой непорочной элитой – это пройдет»; «Мое дело недавно закрыли / Пока пронесло, Вов / Теперь, считай, новое шьют / Но полиция нравов уже прокурор Котляров».

В январе 2026-го Anacondaz опубликовал пост с российскими музыкантами, которые открыто поддержали СВО и ездили на Донбасс. На это обратил внимание солист «Порнофильмов» Володя Котляров. Он раскритиковал действия коллег и возмутился, что Anacondaz запланировал большой тур по Армении, Грузии, Казахстане, Сербии, Европе и США.

В феврале группа была вынуждена отменить концерты в Грузии.

Ранее Anacondaz убрали слова «сатана» (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) и «кокаин» из своего трека.