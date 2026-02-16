В Госдуме предложили сажать продавцов машин за скручивание пробега

Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш в разговоре с «Газетой.Ru» предложил ввести уголовную ответственность для продавцов автомобилей за скручивание пробега и фальсификацию истории транспорта. Панеш заявил, что 90% авто на российском вторичном рынке имеют неверные данные о пробеге.

«В последнее время в интернете появилось огромное количество контор, которые под видом консалтинговых или технических услуг открыто предлагают так называемую чистку автотеки, удаление из истории автомобиля данных о ДТП, страховых выплатах, статусе такси, нахождении в аукционах аварийных авто и даже корректировку расчетов ремонтных работ. По сути, эти дельцы зарабатывают на обмане добросовестных покупателей, создавая ложное представление о реальном состоянии подержанного автомобиля. Они играют на том, что наличие большого количества ремонтов, страховых выплат или былой статус такси якобы негативно скажутся на будущей продаже, и убеждают владельцев заплатить им за удаление этих сведений из баз данных. Но результат один — в гражданский оборот выпускается автомобиль с сокрытой аварийной историей и скрученным пробегом, что прямо влияет на безопасность дорожного движения и кошелек покупателя», — сказал парламентарий.

Депутат считает, что введение уголовной ответственности за сокрытие истории автомобиля поможет скорректировать ситуацию на рынке.

«Сегодня прямой нормы, запрещающей скручивание пробега, в российском законодательстве не существует. Однако это не значит, что такие действия остаются безнаказанными. Если продавец скрутил пробег или скрыл историю с целью обмана покупателя и получения выгоды, это может квалифицироваться как мошенничество по статье 159 Уголовного кодекса. По данным экспертов, не менее половины, а по некоторым оценкам — до 90 процентов автомобилей на вторичном рынке имеют неверные данные о пробеге. В некоторых странах, например, за подобные манипуляции установлена уголовная ответственность вплоть до тюремного заключения. Мы должны двигаться в том же направлении. Надо ввести серьезные штрафы — от ста до трехсот тысяч рублей, а за повторное нарушение — уголовную ответственность. Эта инициатива заслуживает самого пристального внимания и законодательной реализации. Кроме того, необходимо наделить контролирующие органы полномочиями блокировать сайты таких контор, предлагающих услуги по взлому баз данных и удалению информации. Само по себе наличие подобных предложений в открытом доступе — это вызов государству и обществу», — подчеркнул он.

Панеш отметил, что на практике суды иногда штрафуют мошенников. Однако, по его словам, этого недостаточно.

«Мы также должны ускорить внедрение механизма накопления данных о пробеге в электронном паспорте транспортного средства. Если при каждом техосмотре, страховом случае или сервисном обслуживании пробег будет фиксироваться автоматически, любую скрутку можно будет выявить мгновенно. Сегодня покупатель, обнаруживший обман, может обратиться в суд и на практике есть успешные решения, когда продавцов привлекают к ответственности по статье о мошенничестве. Но люди не должны каждый раз пробивать эту стену самостоятельно. Государство обязано защитить граждан от мошенников, превращающих покупку автомобиля в лотерею с риском для жизни и кошелька. Те, кто занимается чисткой истории и скручиванием пробега профессионально, в промышленных масштабах, должны отвечать по всей строгости закона — вплоть до лишения свободы», — заключил он.

