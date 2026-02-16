Путин подтвердил свой визит в Казахстан в мае

Путин подтвердил участие в саммите ЕАЭС и госвизит в Казахстан в мае

Президент России Владимир Путин подтвердил государственный визит в Казахстан в мае и участие в саммите Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

»[Президент Казахстана] Касым-Жомарт Токаев пригласил президента России осуществить в привязке к этому мероприятию (саммиту ЕАЭС. — «Газета.Ru») государственный визит в Казахстан. Приглашение было с благодарностью принято», — говорится в сообщении.

Накануне посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин сообщил, что в настоящее время Москва и Астана обсуждают даты визита президента Путина в республику в 2026 году.

Посол добавил, что визит Путина в Казахстан может стать одной из ярчайших страниц истории в отношениях между странами. По его словам, поездка российского лидера может придать дополнительный импульс динамике развития сотрудничества Москвы и Астаны.

11 ноября прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву с двухдневным визитом и провел неформальную встречу с Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда рассказал, что общение тет-а-тет продолжалось в течение трех часов. В ходе визита Токаев пригласил российского коллегу посетить Казахстан.

