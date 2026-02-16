Российская шорт-трекистка Крылова вышла в утешительный финал Олимпиады

Шорт-трекистка Крылова упала за три круга до финиша и не прошла в финал на ОИ

Российская шорт-трекистка Алена Крылова не прошла в финал на дистанции 1000 м на Олимпийских играх в Италии.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

В полуфинальном забеге россиянку сбила соперница кореянка Чхой Мин Чхон за три круга до финиша. В отличие от четвертьфинала, судьи не стали пересматривать эпизод. Таким образом, Крылова заняла пятое место в полуфинале и выступит в утешительном финале, где будут распределены места с шестого по девятое.

14 февраля Крылова вышла в четвертьфинал Олимпиады на дистанции 1000 метров, где она также упала из-за толчка со стороны китайской соперницы Чжан Чутун. Судьи дисквалифицировали китаянку после просмотра видеоповтора. Россиянка показала время 1.28.495. Этот результат позволил пробиться ей в следующий круг.

В ночь на 7 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо открылись XXV зимние Олимпийские игры. Торжественная церемония зажжения олимпийского огня состоялась одновременно в двух городах, принимающих соревнования. В Милане чаша с огнем располагается у Арки мира, в Кортина-д'Ампеццо — на площади Анджело Дибона. Всего в церемонии открытия Игр приняли участие 92 делегации. Огонь в Милане зажгли горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони.

