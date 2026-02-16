ФАС выдала предупреждение Россельхозбанку за условия по сельской ипотеке

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение АО «Россельхозбанк». Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Банк обязали отменить обязательное условие о выборе подрядчика при получении льготного кредита на строительство жилья только из числа включенных в перечень рекомендуемых банком подрядных организаций, удалить информацию об этом условии с интернет–ресурса банка «Свое село» и исключить подобную практику в будущем.

Срок исполнения предупреждения — 10 календарных дней. В случае его неисполнения служба возбудит в отношении кредитной организации антимонопольное дело.

До этого в ФАС поступило обращение по факту действий Россельхозбанка при выдаче льготных ипотечных кредитов в рамках госпрограммы «Сельская ипотека».

Банк установил для клиентов обязательное условие о выборе подрядной организации только из числа включенных в рекомендуемый перечень, что, как установило ведомство, ограничивает конкуренцию и содержит признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Ранее эксперт раскрыла плюсы и минусы покупки квартиры в рассрочку от застройщика.