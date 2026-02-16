Размер шрифта
Общество

На Украине накрыли «реабилитационный центр», где держали в рабстве десятки человек

В Киевской области 48 человек удерживали в псевдоцентре для помощи зависимым
Прокуратура Украины

В Киевской области раскрыли и прекратили деятельность псевдореабилитационного центра, где под видом помощи лицам с наркотической и алкогольной зависимостью незаконно удерживали людей. Об этом сообщила пресс-служба украинской прокуратуры в Telegram-канале.

Следствие установило, что организаторы преступной схемы удерживали в так называемом реабилитационном центре 48 человек. Их заставляли бесплатно работать, в частности, заготавливать дрова и выполнять другие хозяйственные работы. Людей запугивали, избивали и силой давали им седативные препараты.

В ходе обысков была изъята документация, электронные носители, печати, регистрационные документы, мобильные телефоны, незарегистрированное оружие, деньги и сильнодействующие лекарства. По подозрению в совершении преступления задержаны трое человек, в отношении них возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное лишение свободы или похищение человека группой лиц» и «Торговля людьми». Им грозит наказание сроком до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

До этого в Узбекистан вернулись 19 граждан, попавших в трудовое рабство на территории Украины. Их удерживали в одной из теплиц в Киевской области. Известно, что их переправка под Киев была организована несколькими представителями Украины, Узбекистана и Китая. Преступники ввели граждан Узбекистана в заблуждение, эксплуатировали и удерживали их, пользуясь уязвимостью мигрантов. Удерживаемым разрешали посещать туалет только по расписанию, а за малейшие нарушения штрафовали. Подозреваемых задержали, им вменяется статья о незаконной трудовой эксплуатации.

Ранее женщина сбежала от похитителя спустя два года секс-рабства.
 
