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В Германии назвали главное слово 2023 года

В Германии главным словом 2023 года признали Krisenmodus

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Markus Schreiber/AP

В Германии словом 2023 года признали термин Krisenmodus, что в переводе означает режим кризиса. Такое решение приняло жюри Общества немецкого языка, пишет газета Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).

«Кризисный режим — это перманентное состояние», — заявил один немецкий политик в ходе дебатов 2023 года о преодолении пандемии коронавируса.

По мнению лингвистов сообщества, кризисы существовали всегда, но в текущем году они «окружают ФРГ».

Незадолго до этого издательство, выпускающее Оксфордский словарь английского языка, признало «rizz» главным словом текущего года.

В ноябре британский словарь английского языка Collins Dictionary назвал самым главным словом 2023 года «ИИ» (искусственный интеллект).

Ранее Кембриджский словарь указал словом года связанный с ИИ глагол «галлюцинировать».

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