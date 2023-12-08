Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, в каком случае им грозит выселение из квартиры за долги по ЖКУ

Эксперт по ЖКХ Костянов: ряд граждан могут выселить из жилья за долги по ЖКУ

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Россиян, которые живут в квартире по договору социального найма, имеют право выселить из жилья за неуплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом «Москве 24» рассказал заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ-Контроль» Андрей Костянов.

По его словам, это может произойти, если не оплачивать услуги более полугода. Однако в этом случае таким гражданам должны предоставить другое помещение. При этом на собственников квартир такая мера не распространяется.

В случае возникновения сложной жизненной ситуации, из-за которой у человека нет возможности оплачивать коммунальные услуги, эксперт рекомендует обратиться в управляющую организацию.

«Возможно, управляющая и ресурсоснабжающая организация сделает какую-то рассрочку. Потом УК зачастую принимают на работу людей, которые остались без работы. Они предлагают в счет погашения долга плюс за какую-то зарплату поработать на какой-то должности в зависимости от квалификации. Также, если человек понимает, что он попал в трудную ситуацию, имеет смысл обратиться в центр соцзащиты населения, чтобы понять, на какие льготы, субсидии можно претендовать», — заключил Костянов.

Накануне Госдума запретила банкам взимать комиссию с ряда категорий граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг. В частности, запрет на комиссии коснется пенсионеров, инвалидов, малоимущих, ветеранов боевых действий и других льготников. Их перечень установит правительство.

Ранее эксперт рассказал россиянам о способах экономии электроэнергии в быту.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами