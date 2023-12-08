Россиянам рассказали, в каком случае им грозит выселение из квартиры за долги по ЖКУ

Россиян, которые живут в квартире по договору социального найма, имеют право выселить из жилья за неуплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом «Москве 24» рассказал заместитель исполнительного директора НП «ЖКХ-Контроль» Андрей Костянов.

По его словам, это может произойти, если не оплачивать услуги более полугода. Однако в этом случае таким гражданам должны предоставить другое помещение. При этом на собственников квартир такая мера не распространяется.

В случае возникновения сложной жизненной ситуации, из-за которой у человека нет возможности оплачивать коммунальные услуги, эксперт рекомендует обратиться в управляющую организацию.

«Возможно, управляющая и ресурсоснабжающая организация сделает какую-то рассрочку. Потом УК зачастую принимают на работу людей, которые остались без работы. Они предлагают в счет погашения долга плюс за какую-то зарплату поработать на какой-то должности в зависимости от квалификации. Также, если человек понимает, что он попал в трудную ситуацию, имеет смысл обратиться в центр соцзащиты населения, чтобы понять, на какие льготы, субсидии можно претендовать», — заключил Костянов.

Накануне Госдума запретила банкам взимать комиссию с ряда категорий граждан при оплате жилищно-коммунальных услуг. В частности, запрет на комиссии коснется пенсионеров, инвалидов, малоимущих, ветеранов боевых действий и других льготников. Их перечень установит правительство.

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