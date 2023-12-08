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ВВС Израиля ударили рядом со штаб-квартирой Красного Полумесяца в Хан-Юнисе

Красный Полумесяц сообщил об ударе ВВС Израиля рядом со штаб-квартирой

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Ibraheem Abu Mustafa/Reuters

Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщило, что самолет ВВС Израиля нанес авиаудар рядом со штаб-квартирой организации и больницей «Аль-Амаль» в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом говорится в заявлении организации в социальной сети X (бывший Twitter).

«Некоторое время назад самолет оккупационных сил Израиля нанес удар по дому неподалеку от больницы «Аль-Амаль» и штаб-квартиры PRCS в Хан-Юнисе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удар выбил стекла, окна и двери, а также вызвал панику среди тысяч людей.

До этого катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по лагерю беженцев в центре сектора Газа. Телеканал утверждает, что израильские военные самолеты совершили авианалет на лагерь Эль-Магази в центре сектора Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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