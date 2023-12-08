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Россиянам рассказали, что можно есть при ротавирусной инфекции

В России призвали избегать твердой пищи при ротавирусной инфекции

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Pixabay

Несмотря на отсутствие аппетита при ротавирусной инфекции, необходимо есть, чтобы поддерживать силы организма в борьбе с заболеванием. Об этом сообщает «Ридус» со ссылкой на экспертов. При этом, по их словам, желудку необходимо дать немного отдохнуть. В течение нескольких часов после типичных симптомов данного недуга, таких как диарея, рвота и боль в животе, специалисты советуют избегать твердой пищи, заменив ее на бульоны, чай или спортивные напитки без кофеина.

После того, как в организме установится водный баланс, рекомендуется начинать есть маленькими порциями легко усвояемые продукты, такие как картофельное пюре, лапша без специй, мяса и овощей, крекеры, тосты, бананы и белый рис.

Медики также советуют принимать лекарства только после консультации с врачом, поскольку многие препараты могут вызвать расстройство желудка, усугубив состояние.

Врач-терапевт, иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов до этого рассказал, как отличить ротавирусную инфекцию от пищевой токсикоинфекции. По его словам, это можно сделать только с помощью лабораторных исследований.

Ранее врач-гастроэнтеролог объяснил, как отличить переедание от отравления.

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