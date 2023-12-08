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Уголовное дело завели на должных лиц брянской гимназии после стрельбы

Брянская прокуратура завела уголовное дело о халатности после стрельбы в школе

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СК РФ/РИА Новости

Уголовное дело о халатности возбуждено после стрельбы в гимназии № 5 в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что несмотря на наличие технического средства досмотра, стационарный металлодетектор со входа был убран. Из-за этого не осуществлялся контроль посетителей на наличие запрещенных предметов при себе. Это позволило 14-летней девочке пронести в школу ружье и устроить стрельбу.

«По результатам рассмотрения материалов прокуратуры Брянской области в связи с ненадлежащим исполнением должностными лицами гимназии должностных обязанностей возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении.

Накануне школьница устроила стрельбу в гимназии №5 города Брянска. Известно, что на данный момент трое пострадавших в результате инцидента находятся в состоянии средней степени тяжести.

Причиной трагедии могла стать травля ученицы. Соседка семьи рассказывала, что девочка была жертвой буллинга в школе.

После стрельбы в школе задержали гендиректора ЧОО и сотрудницу охраны.

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