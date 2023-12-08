Россиянам назвали способ избежать ошибочных штрафов за превышение скорости

Камеры видеонаблюдения на дорогах работают с погрешностью, поэтому водители часто могут получить ошибочный штраф за превышение скорости. Чтобы избежать этого, двигаться нужно не с максимально разрешенной скоростью, а 7-9 км/ч медленнее, заявил глава общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в эфире НСН.

«Чтобы не попасться в эти все мини-ловушки, водителю нужно смотреть в первую очередь на навигатор, который показывает расположение камер, — посоветовал Крохмаль. — Нужно учитывать погрешность камер, которая при неправильной настройке может составлять от пяти до восьми километров».

Комментируя намерение Минтранса вернуть понятие «средняя скорость» и ввести запрет на ее превышение, эксперт отметил, что вместо этого следует бороться с плохими дорогами и пьяными водителями. Подобные инициативы, по его мнению, безопасность на дорогах не повысят.

«Это то же самое, что доставать со старой антресоли старые вещи, которые свое уже отжили и никакого функционала не несут», — заявил Крохмаль.

На первом месте среди причин ДТП – качество дорог, подчеркнул он. Кроме того, важно проверить мосты и путепроводы, которые часто используются после завершения срока эксплуатации, заключил Крохмаль.

Напомним, Минтранс разработал проект поправок к ПДД, согласно которому предлагается вернуть штрафы за превышение средней скорости на участках дорог, расположенных между камерами наблюдения. По мнению специалистов ведомства, водители сбрасывают скорость перед камерами, однако позже снова начинают разгоняться.

Ранее в Федерации автовладельцев России оценили предложение увеличить интервал между камерами видеонаблюдения на дорогах.