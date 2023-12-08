Посетительница оказалась должна ресторану $62 тыс., опубликовав в соцсетях фото своей еды

В Китае посетительница ресторана сфотографировала свою еду и получила счет на $62 тысячи, пишет South China Morning Post. Женщина не заметила, что в кадр попал QR-код ее столика, через который злоумышленники начали делать заказы.

Как пишут СМИ, китаянка по фамилии Ван вместе с подругой пришли в ресторан в Куньмине. После того, как женщине принесли блюда, она сделала фото еды и опубликовала снимок в соцсетях. Когда пришло время оплачивать счет, китаянке принесли квитанцию на $62 тысячи.

После разбирательств выяснилось, что в кадр попал QR-код ее стола, через который можно делать заказы. Этим воспользовались злоумышленники, записав на счет Ван 2580 порций кальмаров, 1850 блюд с утиной кровью (популярный в регионе деликатес), а также 9990 паст с креветками.

Владельцы ресторана с сочувствием отнеслись к клиентке, поэтому, разобравшись в ситуации, разрешили ей не оплачивать огромный счет.

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