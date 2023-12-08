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В подмосковных Химках водителя ограбили на 48 млн рублей

В подмосковных Химках грабители вытащили из машины 48 млн рублей

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Полиция Московской области возбудила уголовное дело после того, как неизвестные напали на мужчину в городе Химки и украли из его автомобиля 48 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Отмечается, что инцидент произошел на Юбилейном проспекте. После того, как злоумышленники открыто похитили деньги из припаркованного автомобиля, в котором находился водитель, они скрылись с места преступления.

Возбуждено уголовное дело о стать УК РФ о грабеже. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание грабителей, а также на установление всех обстоятельств произошедшего, заверили в ГУ МВД по Московской области.

Также сообщалось, что в Москве неизвестные украли из машины мужчины деньги. Этот же инцидент произошел на Шипиловской улице. После кражи злоумышленники скрылись на автомобиле.

Ранее в Бурятии женщина на спор украла из магазина 11 килограммов мяса.

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