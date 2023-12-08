Мужчина попытался поцеловать двухлетнего ребенка в парке

Под Парижем арестовали мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над маленьким ребенком. Об этом сообщает Actu17.

Инцидент произошел 6 декабря в департаменте О-де-Сен. Двухлетний ребенок находился в парке со своим родственником, когда неизвестный привлек внимание маленькой жертвы и попытался ее поцеловать. Происходящее заметил свидетель, который отнял ребенка и заставил злоумышленника скрыться с места преступления.

Полицию подняли по тревоге, и вскоре сотрудники обнаружили подозреваемого в том же районе. Его арестовали и взяли под стражу. По данным источника, в момент инцидента он был пьян.

7 декабря срок содержания фигуранта под стражей был продлен. По данным прокуратуры Нантера, его также проверяют в связи с недавним изнасилованием 15-летней девушки.

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