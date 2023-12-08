В Госдуме оценили предложение ввести в России налог на бездетность

Введение налога на бездетность в России – это «драконовская» мера по решению демографических проблем, считает депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ситуацию с демографией в России он назвал «катастрофой», призвав, однако, решать вопрос «не кнутом, а пряником».

«Сразу переходить к драконовским мерам, и сразу вместо «пряника» использовать «кнут» было бы неправильно. Даже в Советском Союзе налог на бездетность брали с мужчин, никогда не трогали женщин», — цитирует парламентария телеканал «360».

Он напомнил, что в советские годы действовала иная модель взаимодействия государства и общества. К примеру, людям давали квартиры, бесплатное питание, в результате чего государство могло требовать от граждан ответа.

«Получается, государство могло сказать: я тебе все даю, а ты не заводишь семью. Ты вроде как нарушаешь некие социальные договоренности», — пояснил свое мнение депутат.

Сегодня в России ситуация изменилась, граждане в основном зависят сами от себя и обязать их к рождению детей карательными мерами не удастся, убежден Матвейчев. По этой причине стимулировать рождаемость можно только мягкими методами, «пряником», а не «кнутом», отметил депутат.

Напомним, ввести в России налог на бездетность предложил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Такой шаг он назвал не наказанием, а «способом решения проблемы».

Юристы ранее оценили призыв депутатов ввести в России штрафы до 100 тыс. рулей за оскорбление чувств женщин.