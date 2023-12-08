Процесс воспитания самкой редкого леопарда ее котенка попал на видео

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморье был заснят уникальный момент воспитания самкой дальневосточного леопарда своего котенка. Кадры опубликованы Telegram-каналом учреждения.

Видео было снято поздним вечером, когда в лесу уже стемнело. На кадрах можно увидеть, как выросший котенок не дает матери отдохнуть после тяжелого дня, активно пытаясь привлечь ее к игре. Однако самка тактично оттолкнула своего непоседливого потомка задней лапой, после чего малыш быстро отступил, говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что возраст котенка составляет 8-10 месяцев. В этом возрасте они играют, тренируя свою силу укуса на сверстниках или родителях.

«Такие игры помогают развивать правильные социальные навыки. Когда поведение котенка становится слишком настойчивым или неуместным, родители могут «отклонить» контакт. Таким образом детеныши учатся уважать границы и развивают тактильные навыки в общении с другими», — прокомментировала кадры сотрудница отдела науки ФГБУ «Земля леопарда» Екатерина Блидченко.

В годовалом возрасте дальневосточные леопарды активно исследуют окружающий мир, начинают учиться охоте и проводят много времени в играх. В возрасте полтора года они становятся самостоятельными.

В парке отмечают, что котята дальневосточного леопарда очень редко попадают на фотоловушки из-за осторожности своих матерей, которые предпочитают вести их по укромным тропам.

Дальневосточный леопард является самым редким представителем крупных кошачьих в мире. Они обитают только на юго-западе Приморского края и в небольшой части Китая, прилегающей к России. Несколько особей также были замечены у границы с КНДР. Основная популяция находится в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье. По последним данным, в дикой природе на охраняемых территориях России обитает 125 взрослых особей.

Также трех леопардов встретили автомобилисты на дороге в Приморье.

Ранее редчайший горал был найден в нацпарке «Земля леопарда».