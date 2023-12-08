Следственный комитет выяснил причины экстренной посадки самолета в Новосибирске

Причиной возгорания в двигателях экстренно севшего в Новосибирске самолета стал помпаж. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

«По предварительным данным, 8 декабря 2023 года из-за помпажа двигателя самолет Boeing 737-800, следовавший рейсом Новосибирск — Москва, совершил посадку в аэропорту Толмачево города Новосибирска. Посадка произведена благополучно. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства авиационного происшествия устанавливаются», — заявили в СК.

До этого самолет авиакомпании S7 Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Новосибирска Толмачево из-за возгорания в двигателях.

Экипаж смог успешно посадить воздушное судно. В аэропорту самолет встречали экстренные службы и технические специалисты. Все пассажиры были эвакуированы и находятся в безопасности.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.