В Москву доставлены двое пострадавших в школе в Брянске

Двое пострадавших во время стрельбы в школе в Брянске детей доставлены в Москву на дальнейшее лечение, оба ребенка хорошо перенесли полет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

«В полете детей сопровождали медики: сводная медицинская бригада специалистов Российской детской клинической больницы Минздрава России и Центра санитарной авиации и экстренной медицинской помощи Федерального центра медицины катастроф Минздрава России», — сообщает пресс-служба.

Еще трое пострадавших детей остались в региональных больницах, их состояние оценивается как средней тяжести. Специалисты из Москвы при помощи телемедицины провели консультации с брянскими медиками.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что двоих детей, пострадавших в результате стрельбы в гимназии Брянска, доставят в Москву для дальнейшего лечения, они в стабильно тяжелом состоянии.

Утром 7 декабря девочка пришла в школу одетая во все черное. С собой у нее было охотничье гладкоствольное ружье «Бекас-3», принадлежащее ее отцу. Поднявшись на четвертый этаж, школьница зашла в свой классный кабинет, села за парту, достала ружье и открыла огонь по детям.

Ранее появилась информация о возможной причине стрельбы в школе Брянска.