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В Харькове произошел взрыв

На Украине сообщили о взрывах в Харькове

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Shutterstock

В Харькове произошел взрыв. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Последние новости» (Суспільне новини).

В регионе с 2:54 по мск звучат сирены воздушной тревоги. Также тревога объявлена в Днепропетровской и Полтавской областях, а также на территории контролируемых Киевом частей ДНР и Запорожской области.

До этого на Украине сообщили о взрыве в Полтавской области.

Утром 7 декабря руководитель администрации Одесской области Олег Кипер сообщал, что в регионе получил повреждения объект портовой инфраструктуры.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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Операция на Украине
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