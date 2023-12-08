Во Владивостоке вернули свет десяткам тысяч абонентов

Подачу света восстановили 30 тысячам потребителей во Владивостоке. Об этом сообщает ТАСС.

«Энергетики «Приморских электрических сетей» восстановили электроснабжение, нарушенное вчера вечером в пригороде Владивостока. В течение ночи бригада работала по устранению обрыва провода на линии электропередачи 110 кВ Артемовская ТЭЦ — Промузел. После выполнения ремонтных работ линия была включена в работу по нормальной схеме», — заявили в пресс-службе муниципального Центра управления администрации Владивостока.

Владивосток переживает последствия аварийного отключения электричества в пригороде, из-за которого более 200 домов, где проживают десятки тысяч горожан, были отключены от электричества.

До этого на Украине зафиксировали дефицит электричества из-за похолодания.

Ранее стало известно, что украинские чиновники считают энергосистему страны более уязвимой, чем год назад.