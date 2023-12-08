В Молдавии заявили о «рейдерском захвате» православной церкви

По мнению и. о. председателя оппозиционной партии «Возрождение» в Молдавии Натальи Параски, Бессарабская митрополия Румынской православной церкви проводит «рейдерский захват» Молдавской православной церкви. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Бессарабская митрополия Румынской православной церкви призвала всех клириков и монахов Молдавской православной церкви, которые чувствуют себя ограниченными российскими епархиями, присоединиться к ней. В ответ на это заявление, митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир созвал священнослужителей на собрание. В результате встречи епископ Сорокский, викарий Кишиневской епархии Иоанн (Мошнегуцу) заявил журналистам, что Молдавская митрополия не планирует выходить из состава Русской православной церкви в связи с переходом некоторых священников в Румынскую церковь.

По словам Параски, это не просто попытка Бессарабской или румынской митрополии вытеснить каноническую Молдавскую митрополию, а настоящий рейдерский захват чужого имущества. Она отметила, что Бессарабская митрополия не строит новых храмов из-за высоких затрат и сложностей, связанных с возведением зданий в центре Кишинева, Бельца и других городов и сел. Поэтому гораздо проще захватить уже существующие церкви.

Ранее Бессарабская митрополия Румынской православной церкви осудила действия Молдавской митрополии, которая лишила шестерых священников сана на заседании синода 25 октября. Эти священники присоединились к Бессарабской митрополии без согласия руководства. В июле Бессарабская митрополия заявила, что Кишиневско-Молдавская митрополия является «оккупационной структурой Московского патриархата» с «агентами российских спецслужб».

Молдавская православная церковь является самоуправляемой частью Русской православной церкви и объединяет 70% населения Молдавии и Приднестровья. Она состоит из шести епархий и около 1300 приходов. В 1992 году произошел церковный раскол, и начала действовать Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, которая объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление по поводу отсутствия диалога с Молдавской православной церковью со стороны нынешних властей страны.

Ранее митрополит Тихон назвал Киев русским городом.