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Россиянин, обматеривший соседа по даче в общем чате, заплатит штраф

Тверчанин, обматеривший в дачном чате соседа, выплатит три тысячи рублей

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Depositphotos

В Тверской области мужчину, который нецензурно высказался в адрес одного из участников дачного чата, обязали выплатить штраф. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Житель области сообщил в правоохранительные органы, что участник общего чата СНТ оскорбил его честь и достоинство, высказавшись в его адрес с использованием нецензурной лексики.

В отношении нарушителя было возбуждено административное дело по статье «оскорбление», суд назначил ему наказание в виде выплаты штрафа размером три тысячи рублей.

Ранее жительницу Челябинской области оштрафовали на 4 тысячи рублей за оскорбление учителя.

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