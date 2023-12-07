Двое российских школьников провалились под лед в Тамбове

В Тамбове двое восьмилетних школьников чуть не утонули в озере, провалившись под лед. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области.

Инцидент произошел 7 декабря в районе реки Ржавец на улице Железнодорожной. Мальчики вышли на неокрепший лед и провалились в ледяную воду. Это заметила проезжающая мимо медсестра Светлана Мешкова. Женщина остановила машину и привлекла внимание к ЧП других водителей. Совместными усилиями водители вытащили детей на берег. Пострадавших доставили в Городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки. Их жизни ничего не угрожает.

Ранее петербуржцы спасли восьмилетнюю девочку, провалившуюся под лед во время прогулки с матерью.