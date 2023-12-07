Суд продлил арест Стрелкова

Мосгорсуд продлил на шесть месяцев арест бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Об этом сообщает официальный Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

«Сегодня в Московском городском суде состоялось предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении Игоря Всеволодовича Гиркина (более известный как Игорь Иванович Стрелков) <...>Суд продлил ему меру пресечения на шесть месяцев», — сообщили в пресс-службе.

Дело на бывшего главу Минобороны ДНР завели 18 июля. Ему предъявили обвинение по статье 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Стрелкову грозит до пяти лет лишения свободы. Причиной открытия дела стали публикации Стрелкова в своем Telegram-канале.

Подробнее о том, кто такой Игорь Стрелков, как он прошел путь от одного из авторов «Русской весны» и командующего обороной Славянска до «слива» ополчения и безрезультатных попыток попасть в зону специальной операции — читайте в подробном разборе «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Стрелков решил участвовать в выборах президента России.