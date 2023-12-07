Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Суд продлил арест Стрелкова

Суд продлил арест обвиняемого в экстремизме экс-главы Минобороны ДНР Стрелкова

close
100%
Кирилл Зыков/РИА Новости

Мосгорсуд продлил на шесть месяцев арест бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Об этом сообщает официальный Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

«Сегодня в Московском городском суде состоялось предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении Игоря Всеволодовича Гиркина (более известный как Игорь Иванович Стрелков) <...>Суд продлил ему меру пресечения на шесть месяцев», — сообщили в пресс-службе.

Дело на бывшего главу Минобороны ДНР завели 18 июля. Ему предъявили обвинение по статье 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Стрелкову грозит до пяти лет лишения свободы. Причиной открытия дела стали публикации Стрелкова в своем Telegram-канале.

Подробнее о том, кто такой Игорь Стрелков, как он прошел путь от одного из авторов «Русской весны» и командующего обороной Славянска до «слива» ополчения и безрезультатных попыток попасть в зону специальной операции — читайте в подробном разборе «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Стрелков решил участвовать в выборах президента России.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами