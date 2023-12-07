Генпрокуратура РФ попросила Канаду выдать бывшего украинского эсэсовца Гунько

Генеральная прокуратура России обратилась к властям Канады с запросом об экстрадиции бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина», 98-летнего Ярослава Хунки (Гунько), который заочно обвиняется в геноциде мирного населения на территории Украинской ССР во время Великой Отечественной войны. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным Следственного комитета РФ, представители нацистского подразделения, включая Хунку, с 23 по 28 февраля 1944 года в населенном пункте Гута Пеняцкая уничтожили не менее 500 граждан СССР.

В октябре министр обороны России Сергей Шойгу поручил проработать обращение к Канаде и в Интерпол по экстрадиции Ярослава Хунки.

Как заявлял руководитель общественной группы российских соотечественников «Русская Канада» Леон Мицнер, экстрадиция Ярослава Хунки, которого приветствовали аплодисментами в канадском парламенте, в Россию невозможна.

18 октября депутат Госдумы Алексей Чепа говорил, что экстрадиция Гунько в Россию маловероятна, но его могут передать Израилю, где суд над бывшим украинским эсэсовцем будет неизбежен.

22 сентября Хунку пригласили на заседание парламента Канады, на котором также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Пожилого мужчину представили как «ветерана борьбы против русских». В парламенте ему аплодировали стоя. Позже журналисты выяснили, что Хунка воевал на стороне нацистского подразделения СС «Галичина» во время Второй мировой войны.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо практически сразу извинился за «ужасную ошибку» с чествованием эсэсовца.

Ранее в Канаде призвали снести мемориалы эсэсовцам после скандала в парламенте.