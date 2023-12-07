Петербургского предпринимателя похитили и пытали, добиваясь выдачи 500 млн рублей

В Петербурге бизнесмена похитили и пытали, зажимая пальцы плоскогубцами, чтобы тот выдал 500 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 20 октября этого года. Соучредителя нескольких крупных фирм на парковке затащили в автомобиль несколько мужчин в балаклавах. Там его связали и начали пытать путем зажимания пальцев плоскогубцами. Целью злоумышленников было получение 500 млн рублей от предпринимателя.

Бизнесмен сказал, что таких денег у него нет, но есть 50 тыс. рублей дома в сейфе. Тогда преступники забрали сейф из жилища предпринимателя, а самого мужчину оставили связанным в автомобиле.

В конце ноября следователям удалось выйти на подозреваемых. Ими оказались двое уроженцев Республики Чечня, а также двое мужчин из Петербурга и Пятигорска. Из них трое находятся в СИЗО, один под домашним арестом.

Ранее петрозаводчане похитили и пытали партнера по бизнесу в офисе.