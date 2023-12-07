Названо число египтян и иностранцев, эвакуированных из Газы в Египет с начала эскалации

Свыше 11 тысяч египтян, граждан других стран были эвакуированы на территорию Египта из сектора Газа с начала эскалации напряженности в палестинском анклаве. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные главы египетской государственной информационной службы Дия Рашвана.

«Из сектора Газа были эвакуированы 11 067 египтян и иностранных граждан с начала в октябре нынешнего года резкой эскалации напряженности в анклаве», — сказал Рашван.

Он также отметил, что власти Египта на постоянной основе держат открытым расположенный на границе с Газой контрольно-пропускной пункт «Рафах», чтобы частные лица могли переходить этот КПП, а также через него могла осуществляться доставка гуманитарных грузов. Рашван добавил, что «любые препятствия на пограничном переходе вызваны действиями» Израиля.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш допустил, что общественный порядок в секторе Газа в ближайшее время может окончательно рухнуть на фоне постоянных авиаударов Израиля и невозможности доставить в палестинский анклав достаточный объем гуманитарной помощи.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения.

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