Класс залило кипятком во время урока в башкирской гимназии

В 105-й гимназии Уфы прорвало трубы, кипятком залило класс, в котором находились ученики. Об этом сообщается в Telegram-канале «Моя Уфа».

Инцидент произошел днем 7 декабря, происходящее сняли на видео школьники. Из-за прорыва трубы с горячей водой затопило один из классов гимназии № 105 в Уфе.

На кадрах ролика, опубликованного в сети, дети прикрываясь учебниками, выбегают из кабинета. По словам учеников, это происходит уже не в первый раз.

«На месте работает слесарь, все последствия будут устранены, и ребята смогут учиться в этом же классе уже в ближайшее время», — сообщили телеканалу UTV в администрации образовательного учреждения.

Предположительно прорыв произошел из-за резкого перепада температур, пострадавших нет.

Ранее два человека пострадали из-за прорыва трубы с кипятком в Петербурге.