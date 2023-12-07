Пьяный подросток устроил погром в супермаркете и заснул

В Вязьме Смоленской области пьяный подросток разгромил местный супермаркет и заснул на месте преступления. Об этом сообщает ИА «О чем говорит Смоленск».

Инцидент произошел 7 декабре в сетевом супермаркете «Пятерочка» в Вязьме. По словам очевидцев произошедшего, в магазин ворвался пьяный 16-летний юноша.

Молодой человек начал громить прилавки и витрины, скидывая с них продукты, погром длился несколько минут. К моменту прибытия наряда полиции дебошир крепко спал на полу.

Подростка задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сумма причиненного ущерба устанавливается.

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