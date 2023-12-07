В Германии перекрыли автостраду из-за «заминированного» автомобиля россиянина

В Германии остановили автомобиль россиянина для проверки и нашли там бомбу. Об этом сообщает Bild.

Все произошло 6 декабря рядом с бывшим пограничным переходом в Саксонии. Тревогу на автобане Людвигсдорф объявили после обнаружения подозрительного предмета в автомобиле россиянина. В итоге границу и движение в обоих направлениях на автостраде закрыли.

Полицейские обнаружили в бардачке минивэна, принадлежащего гражданину России, предполагаемое взрывное устройство — предмет, похожий на петарду, из которого торчало несколько проводов и мигающих светодиодов. К устройству при этом была подключена батарея. Владелец транспортного средства не смог объяснить, с какой целью он оказался поблизости, и был взят под стражу.

На место вызвали специалистов по обезвреживанию бомб. Спустя почти два часа закрытие автомагистрали было отменено. Полиция продолжает расследование и изучает автомобиль россиянина.

Ранее россиянин пострадал от взрыва «игрушечной» гранаты, сорвав чеку на глазах у внуков.