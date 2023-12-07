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Полицейские в Китае выписали женщине штраф за езду на электрическом чемодане

Asia One: китаянка прокатилась на электрическом чемодане по Шанхаю и получила штраф

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Полицейские в Китае выписали женщине штраф за езду на электрическом чемодане, пишет Asia One.

Как пишут местные СМИ, инцидент произошел в Шанхае. Женщина, сидя на модернизированном чемодане с электрическим мотором, пыталась проехать на нем по оживленному перекрестку. Эта картина удивила полицейских, которые остановили китаянку.

Женщина пыталась убедить офицеров, что поездка на электрическом чемодане — лучший способ добраться до работы из-за больших пробок в городе. В ответ полицейские объяснили ей, что ее действия представляют угрозу для остальных участников дорожного движения.

После этого патрульные выписали женщине штраф, добавив, что ездить на таком самодельном транспорте можно только по частной территории или внутри помещений.

Ранее в Китае вор уснул на месте ограбления и был арестован.

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