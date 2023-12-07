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В Кремле отреагировали на стрельбу в брянской школе

Песков: нужно узнать, почему в брянской школе не сработали меры предосторожности

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Сотрудники правоохранительных органов должны выяснить причины стрельбы в гимназии №5 в городе Брянске и определить, почему не сработали меры предосторожности. На это в ходе регулярного брифинга указал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Во время мероприятия журналисты попросили представителя главы государства прокомментировать стрельбу, произошедшую в одной из брянских школ. При этом Песков подчеркнул, что в первую очередь в ситуации должны разобраться сотрудники правоохранительных органов.

«Сначала нужно определить, почему не сработали те меры, которые уже были приняты. Прежде чем давать заключения, специалисты должны оценить причины произошедшего и почему ранее принятые меры не сработали», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Утром 7 декабря ученица восьмого класса пришла в гимназию №5 в Брянске с огнестрельным оружием и устроила стрельбу. В результате ЧП ранения получили семь человек, включая саму нападавшую.

По данным министерства здравоохранения РФ, в настоящее время пятеро раненых находятся в больнице. Одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии, и ему понадобилась операция.

Более того, еще двоих человек спасти не удалось. В том числе речь идет о 14-летней девушке, устроившей стрельбу.

Ранее появилась информация о возможной причине трагедии в брянской гимназии №5.

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Стрельба в брянской школе
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