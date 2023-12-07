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Российский подросток ограбил пьяного мужчину вместе со старшим приятелем

В Пензе за разбойное нападение на пьяного мужчину осудили 15-летнего подростка

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Depositphotos

В Пензе под суд попали 15-летний подросток и его 20-летний товарищ, обвиняемые в разбойном нападении. Об этом сообщает

В июне приятели гуляли по набережной реки Суры и заметили там пьяного незнакомца. Друзья решили ограбить прохожего, подошли к нему и потребовали, чтобы он перевел им деньги через мобильный банк. Мужчина отказался и попытался убежать, но молодые грабители догнали его и отобрали телефон, применив силу. После чего подросток двумя переводами отправил на счет своей родственницы 15 тыс. рублей.

Во время следствия оба пензенца признали свою вину и возместили потерпевшему причиненный ущерб. Младшему из сообщников суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Его товарищ отправился в колонию общего режима на три с половиной года.

Ранее в Подмосковье двое мужчин в лыжных масках ограбили ювелирный магазин менее чем за минуту.

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