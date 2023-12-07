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Украинский суд оставил без движения иск Коломойского к Зеленскому

Верховный суд Украины оставил без движения иск Коломойского к Зеленскому

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Vladyslav Musiienko/Reuters

Верховный суд Украины оставил без движения иск бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором тот требовал отменить указ о лишении предпринимателя гражданства. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

На заседании судьи уточнили у Коломойского, почему тот подал иск только через полтора года после подписания указа. Тот ответил, что узнал о факте лишения гражданства только в сентябре 2023-го — из постановления об изменении ему меры пресечения. Однако судебная коллегия отметила, что новости о подписании указа широко освещались в СМИ и дали Коломойскому 10 дней, чтобы найти более весомое обоснование задержки подачи иска.

О гражданстве Коломойского поступали противоречивые данные. Сам он предъявлял в суде украинский паспорт, однако в СМИ говорили, что гражданства Украины его лишил Зеленский. В сентябре появлялись публикации и о том, что гражданства Коломойского никто не лишал.

Тем не менее 29 ноября адвокаты бизнесмена подали в суд с требованием отменить указ об лишении гражданства.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест Коломойского на два месяца.

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