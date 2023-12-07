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Дети покрылись сыпью после обработки рук антисептиком в московской школе

Shot: в Москве 20 школьников покрылись сыпью после обработки рук антисептиком

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В Северном Тушино 20 учеников пострадали после использования антисептика для рук в школе №1286. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Санитайзер с ароматом Bubble Gum принесла в школу одна из учениц, девочка дала антисептик одноклассникам. Школьники обработали руки, а через какое-то время им стало плохо — начались аллергическая реакция, головные боли и кашель.

Семь учеников обратились к приехавшим на «скорой» медикам с жалобами на покраснения кожи. Помещения проветрили, специалисты не обнаружили в воздухе превышения предельной концентрации вредных веществ.

Ранее в Кировской области 16 детей забрали из школы в больницу после обеда в столовой.

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