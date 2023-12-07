Стало известно, почему ученица открыла стрельбу в брянской школе

Устроившая стрельбу в брянской школе девочка поссорилась с одноклассницей из-за мальчика, предположительно, это могло стать причиной ее поступка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что сверстницы не могли поделить между собой 14-летнего одноклассника. Мальчик получил ранение во время стрельбы.

Утром 7 декабря в Брянске ученица гимназии №5 с ружьем открыла стрельбу. Пять человек получили ранения, двое погибли на месте от полученных травм, в том числе стрелявшая девочка.

У А. осталась сестра-близнец, которая на момент стрельбы тоже присутствовала в классе.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили здание образовательного учреждения и вывели детей с работниками на улицу. Школьников в сопровождении взрослых отпустили домой.

Позднее, как сообщил ТАСС, полиция задержала отца девочки и повела на допрос. Следствие намерено установить, каким образом девочка пронесла дробовик в учебное заведение.

Ранее в подмосковном городе Балашихе задержали 14-летнюю девочку, собиравшуюся напасть на школу.