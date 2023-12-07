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Российские врачи удалили пациентке из Подмосковья 15 миом

В Кашире врачи удалили женщине огромную доброкачественную опухоль

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В Подмосковье врачи прооперировали женщину с крупной доброкачественной опухолью. Об этом сообщает Минздрав региона.

Инцидент произошел в Кашире. У 33-летней россиянки диагностировали лейомиому матки.

«Живот пациентки был увеличен до размеров, соответствующих сроку беременности 20-22 недели», – сообщается в публикации.

Врачи не стали полностью удалять матку, так как это могло привести к раннему появлению климакса и возникновению психоэмоциональных нарушений.

В результате хирурги удалили максимальное количество узлов и сохранили функции органа. Всего было удалено 15 узлов, каждый размером до 15 сантиметров в диаметре.

Спустя некоторое время после операции женщину выписали.

Ранее в ЯНАО врачи удалили 15-летнему подростку 30-сантиметровую кисту в селезенке.

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