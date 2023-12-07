Российские врачи удалили пациентке из Подмосковья 15 миом

В Подмосковье врачи прооперировали женщину с крупной доброкачественной опухолью. Об этом сообщает Минздрав региона.
Инцидент произошел в Кашире. У 33-летней россиянки диагностировали лейомиому матки.
«Живот пациентки был увеличен до размеров, соответствующих сроку беременности 20-22 недели», – сообщается в публикации.
Врачи не стали полностью удалять матку, так как это могло привести к раннему появлению климакса и возникновению психоэмоциональных нарушений.
В результате хирурги удалили максимальное количество узлов и сохранили функции органа. Всего было удалено 15 узлов, каждый размером до 15 сантиметров в диаметре.
Спустя некоторое время после операции женщину выписали.
Ранее в ЯНАО врачи удалили 15-летнему подростку 30-сантиметровую кисту в селезенке.