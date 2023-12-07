Школьники рассказали о своем отношении к устроившей стрельбу в Брянске

Сверстники рассказали о своем отношении к девочке, устроившей стрельбу в школе Брянске. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По их мнению, восьмиклассница была очень странной, не сидела в социальных сетях и почти не разговаривала с одноклассниками.

Утром 7 декабря в Брянске ученица гимназии №5 с ружьем открыла стрельбу. Пять человек получили ранения, двое погибли на месте от полученных травм, в том числе стрелявшая девочка.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили здание образовательного учреждения и вывели детей с работниками на улицу. Школьников в сопровождении взрослых отпустили домой.

Позднее, как сообщил ТАСС, полиция задержала отца девочки и повела на допрос. Следствие намерено установить, каким образом девочка пронесла дробовик в учебное заведение.

По данным Mash, у девочки осталась сестра-близнец, которая на момент стрельбы тоже присутствовала в классе.

Ранее в подмосковном городе Балашихе задержали 14-летнюю девочку, собиравшуюся напасть на школу.