Школы Реутова проверяют после анонимных угроз нападения

В Реутове проверяют школы после угроз нападения в анонимных Telegram-каналах. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Неизвестный создал канал, где публикуются фото оружия и посты с угрозами нападения на учеников в подмосковном городе 11 декабря. Вчера информация распространилась по школам, тексты про скулшутинг передали силовикам, проводится проверка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые родители не отправили детей в школу.

До этого в Брянской области ученица восьмого класса принесла в гимназию охотничий обрез своего отца и открыла стрельбу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Полиция задержала отца девочки, которая устроила стрельбу в школе в Брянске и ранила нескольких человек.

Силовики пытаются выяснить, как у его дочери оказалось ружье, обучал ли отец ее стрелять.

Ранее губернатор Брянской области отреагировал на стрельбу в гимназии Брянска.