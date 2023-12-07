Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Севастопольский собачник избил мужчину из-за просьбы выгуливать животное на поводке

В Севастополе собачник избил мужчину из-за замечания о поводке

В Севастополе собачник избил мужчину, который попросил его выгуливать животное на поводке. Об этом сообщает Telegram-канал »Mash на волне».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в частном секторе. Мужчина выгуливал своего питомца без поводка, и другой житель города, работавший в это время на огороде, сделал ему замечание. Между россиянами начался словесный конфликт.

Сделавший замечание огородник вышел с участка с граблями, и тогда владелец гуляющей без поводка собаки начал избивать его при помощи рук и ног.

После произошедшего нападавшего задержали. Сообщается, что его будут судить по делу о причинении телесных повреждений средней тяжести.

Ранее в Югре наказали трех мужчин, которые похитили местного жителя из квартиры и избили в лесу.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами