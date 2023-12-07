Севастопольский собачник избил мужчину из-за просьбы выгуливать животное на поводке

В Севастополе собачник избил мужчину, который попросил его выгуливать животное на поводке. Об этом сообщает Telegram-канал »Mash на волне».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в частном секторе. Мужчина выгуливал своего питомца без поводка, и другой житель города, работавший в это время на огороде, сделал ему замечание. Между россиянами начался словесный конфликт.

Сделавший замечание огородник вышел с участка с граблями, и тогда владелец гуляющей без поводка собаки начал избивать его при помощи рук и ног.

После произошедшего нападавшего задержали. Сообщается, что его будут судить по делу о причинении телесных повреждений средней тяжести.

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