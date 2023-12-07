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Психолог рассказал, как справиться с зимним унынием

Психолог Хакимов: зима является отличным периодом для саморазвития

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Depositphotos

Зима, особенно когда за окном ненастье, является отличным периодом для саморазвития и любимых занятий. Об этом в беседе с РИАМО заявил специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов. Он подчеркнул, что совершенствование личности начинается с принятия своих особенностей и избавления от излишней самокритики.

«Зима, как и всякое время года, имеет свои особенности, настроение и эстетическое оформление. У нее свой шарм, который стоит учитывать и попытаться прочувствовать. Кроме того, почему бы вне зависимости от возраста просто не подурачиться: поиграть в снежки, слепить снеговика с ребенком или друзьями, покататься на лыжах», — перечислил психолог.

Он добавил, что несмотря на простоту этих занятий, они являются бесценными в смысле наполнения жизни теплыми воспоминаниями.

Согласно результатам опроса «Гродан», с которыми ознакомилась «Газета.Ru», каждый второй житель России (49%) зимой и осенью чувствует себя более вялым, чем в другое время года.

Так, 45% респондентов рассказали, что осенью и зимой часто испытывают сонливость и апатию, 37% пожаловались на слабость и постоянную усталость, а 32% — на хандру и плохое настроение. При этом о стабильно хорошем настроении в холодное время года заявили лишь 28% опрошенных, приливы сил испытывает лишь каждый четвертый (25%), а бодрость — каждый пятый (21%).

Ранее врач рассказала о неожиданной причине плохого настроения.

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